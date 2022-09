Bolsonaro 'lamenta' atentado contra vice-presidente argentina

O presidente Jair Bolsonaro lamentou nesta sexta-feira (2) a tentativa de assassinato da vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, e disse ter lhe enviado uma mensagem.



"Já mandei uma notinha. Lamento", disse o presidente, ao ser questionado pela imprensa sobre o caso, enquanto participava de um ato de campanha no sul do país.



"Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí, né?", disse o presidente, vítima de um atentado durante a campanha eleitoral de 2018.



"Já tem gente botando na minha conta esse problema (do ataque contra Kirchner)", acrescentou o presidente, crítico aos governos de esquerda na América Latina.



Um homem de nacionalidade brasileira apontou uma arma e tentou atirar no rosto de Cristina Kirchner, quando a vice se aproximava de uma multidão de simpatizantes na noite de quinta-feira, em Buenos Aires.



A arma não disparou e Cristina saiu ilesa.



"O agressor, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso", acrescentou Bolsonaro, que disputará a reeleição em outubro, quando enfrentará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito nas pesquisas de intenção de voto.



Em nota, o Itamaraty condenou o "injustificável ato de agressão" contra Kirchner, duas vezes presidente da Argentina entre 2007 e 2015, e repudiou "toda e qualquer forma de violência com motivação política".