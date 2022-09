Agência Europeia de Medicamentos alerta para possíveis novas variantes da covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) alertou nesta sexta-feira (2) que novas variantes do coronavírus podem aparecer nesse inverno boreal, mas ressaltou que as vacinas protegerão a população contra as formas graves da doença.



Diante da perspectiva de uma nova onda de contágios antes do final do ano, a União Europeia se prepara para lançar uma campanha de doses de reforço da vacina contra a covid-19.



Esta campanha será realizada com vacinas adaptadas - que a EMA aprovou na quinta-feira - para a variante ômicron e com aquelas desenvolvidas contra a primeira cepa do vírus, que apareceu pela primeira vez na China em 2019, detalhou a EMA.



Mas as pessoas "não devem esperar por uma vacina específica", declarou o chefe da estratégia de vacinação da EMA, Marco Cavaleri.



"Pode haver uma nova variante emergente que não podemos prever hoje", acrescentou.



A EMA aprovou na quinta-feira as vacinas da e da Moderna contra a subvariante ômicron BA.1.



Em meados de setembro, espera-se também a aprovação de uma nova vacina da Pfizer contra as subvariantes BA.4 e BA.5 da ômicron.



Essas vacinas adaptadas à ômicron seriam reservadas principalmente para as pessoas mais vulneráveis, como idosos, gestantes e trabalhadores do setor de saúde, ressaltou Cavaleri.



Por outro lado, não está "excluído" que novas variantes mais próximas das subvariantes anteriores da ômicron surjam neste inverno, disse a instituição.



