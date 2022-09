Bombardeiros B-52 dos EUA sobrevoam Estocolmo

Bombardeiros B-52 dos EUA sobrevoaram simbolicamente Estocolmo a baixa altitude nesta sexta-feira, como parte de exercícios militares conjuntos com vistas à adesão da Suécia à Otan, informou o Exército do país escandinavo.



Acompanhados por caças Gripen da Força Aérea sueca, dois B-52s da Força Aérea dos EUA sobrevoaram a capital nórdica às 12h15 (7h15 de Brasília).



É a primeira vez que um sobrevoo desse tipo é organizado, de acordo com Therese Fagerstedt, porta-voz das Forças Armadas suecas.



"Esse tipo de exercício faz mais sentido agora", disse à AFP.



Desde o anúncio da candidatura da Suécia e da Finlândia à Otan em maio, como resultado da invasão russa da Ucrânia, os Estados Unidos e outras potências ocidentais multiplicaram manobras militares conjuntas nos últimos meses.



Um grande navio de assalto anfíbio dos EUA, o USS Kearsarge, ancorou em Estocolmo em junho passado antes de participar de exercícios militares.