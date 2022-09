Grécia exibe estátua 'quase intacta' de 2.700 anos de antiguidade

Uma estátua de 2.700 anos de antiguidade, quase intacta, será exposta neste fim de semana na ilha grega de Santorini, declarou o ministério da Cultura grego nesta sexta-feira (2).



A Kore de Thera, estátua de uma mulher de cabelos compridos datada do século VII a.C., provavelmente um monumento funerário localizado no cemitério da antiga cidade de Thera, foi descoberta em novembro de 2000, segundo um comunicado do ministério.



Com 2,5 metros de altura, feita de mármore da vizinha ilha de Naxos, a estátua está quase intacta, faltando apenas um pedaço de nariz e um cotovelo.



"É uma das poucas estátuas de pedra helênicas sobreviventes", disse o ministério. Peças semelhantes foram descobertas no cemitério no passado, mas em condições não tão boas.



A estátua será apresentada brevemente durante uma exposição temporária inaugurada no domingo no museu de Santorini, que está em reforma.



Santorini, hoje um dos principais destinos turísticos da Grécia, sofreu uma erupção vulcânica no final do século XVII a.C. que devastou uma colônia minoica culturalmente avançada.



A estátua vem de uma civilização dórica posterior, que construiu Thera no século IV aC.