Irã confisca brevemente duas embarcações dos EUA no Mar Vermelho

Uma frota naval iraniana confiscou brevemente dois navios dos Estados Unidos no Mar Vermelho antes de liberá-los, informou a mídia estatal nesta sexta-feira (2).



O navio da Marinha iraniana "Jamaran" "encontrou vários navios militares não tripulados em uma rota comercial internacional na quinta-feira, quando estava realizando uma operação militar antiterrorista no Mar Vermelho", informou a televisão estatal iraniana.



A frota iraniana alertou "um destróier americano duas vezes e depois apreendeu os navios para evitar um possível acidente".



"Depois de garantir a passagem dos navios internacionais, a flotilha liberou os dois navios em uma área segura", acrescentou a emissora estatal.



O Pentágono disse na terça-feira que um navio iraniano confiscou um drone militar dos EUA no Golfo, mas foi liberado depois que uma patrulha e um helicóptero americanos foram enviados ao local.