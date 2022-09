Israel receberá quatro aviões de abastecimento de seu aliado EUA

O exército israelense receberá nos próximos anos quatro aviões de abastecimento dos Estados Unidos da gigante Boeing, como parte da ajuda militar de Washington ao Estado hebreu, anunciou a construtora aeronáutica.



O contrato por um valor de 927 milhões de dólares, assinado na quinta-feira entre o ministério da Defesa dos EUA e a construtora, implica a entrega de quatro KC-46A que serão financiados com ajuda americana a Israel, informou o ramo israelense da empresa em um comunicado em hebraico.



Esses aviões, apresentados pela construtora como os mais avançados do mundo, serão entregues a partir de 2025-2026. "Permitirão que Israel abasteça todos os aviões da Força Aérea e transporte tropas" segundo a Boeing.



Eles substituirão os aviões do tipo 707 usados há anos.



O ministro israelense da Defesa, Benny Gantz, agradeceu aos Estados Unidos e estimou em nota que os "aviões de abastecimento que estão sendo adquiridos, além da compra de um esquadrão de F35 (aviões de combate), helicópteros, submarinos e munições modernas, permitirão ao exército israelense enfrentar os desafios próximos e distantes".



De acordo com a imprensa israelense, o Estado gostaria que esses dispositivos fossem entregues mais rapidamente e pode querer usá-los no caso de um ataque contra o Irã, o inimigo número um de Israel.