Rússia pode retomar o fornecimento pelo gasoduto Nord Stream no sábado

A Rússia parece disposta a retomar no sábado o fornecimento de gás à Europa através do gasoduto Nord Stream após um breve período de manutenção, segundo dados publicados nesta sexta-feira (2) pela operadora da infraestrutura.



A reabertura seria um alívio para os países da União Europeia, mas não diminuiria os temores de novas interrupções neste inverno no gasoduto, que liga a Rússia ao norte da Alemanha.



As ordens de envio, publicadas no site da Nord Stream, a operadora do gasoduto, anunciam a retomada do fornecimento a partir das 02h00 (21h00 de sexta, no horário de Brasília) de sábado, mas com 20% da capacidade normal, o mesmo nível de antes das obras de manutenção.



As obras começaram na quarta-feira e reduziram o tráfego para zero.



Os anúncios sobre os volumes esperados ainda estão sujeitos a alterações e precisam ser confirmados por dados reais.



A empresa russa de energia Gazprom justificou a suspensão do fornecimento pela necessidade de realizar trabalhos de manutenção numa estação de compressão do gasoduto, localizada na Rússia.



No contexto da guerra na Ucrânia, a energia está no centro das tensões entre Moscou e o Ocidente, que acusa a Rússia de usar o gás "como arma".