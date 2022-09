Preços mundiais dos alimentos caíram em agosto, segundo a FAO

Os preços mundiais dos alimentos continuaram a cair pelo quinto mês consecutivo em agosto, com os óleos vegetais atingindo um nível ainda mais baixo do que um ano atrás, informou nesta sexta-feira a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).



O Índice de Preços de Alimentos da FAO, que acompanha os preços internacionais de uma série de commodities, vem caindo constantemente desde que atingiu um recorde histórico em março, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.



Em agosto registrou nova queda, mais moderada, de 1,9% em um mês.



O índice de preços dos óleos vegetais caiu 3,3% em agosto, "atingindo um nível ligeiramente inferior ao de agosto de 2021".



Os preços dos óleos de girassol, palma e colza despencaram e apenas a soja "aumentou moderadamente, devido a preocupações com o impacto das condições climáticas adversas na produção dos Estados Unidos", informou a organização.



O índice de cereais da FAO caiu 1,4% em um mês, devido à "queda de 5,1% nos preços internacionais do trigo, refletindo melhores perspectivas de produção na América do Norte e na Rússia, bem como a retomada das exportações a partir dos portos do Mar Negro na Ucrânia".