Truss está perto de se tornar primeira-ministra britânica

A ministra das Relações Exteriores britânica, Liz Truss, parece pronta para suceder Boris Johnson no cargo de primeiro-ministro nesta sexta-feira (2), quando o prazo para os afiliados do Partido Conservador votarem em seu novo líder e próximo chefe de Governo se encerra.



Truss, de 47 anos, está concorrendo contra o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, um ex-banqueiro bilionário de 42 anos, neto de imigrantes indianos.



Os dois, escolhidos em julho pelos deputados conservadores entre oito candidatos, fizeram um esforço em agosto para seduzir os cerca de 200.000 membros do partido, que têm a última palavra com uma votação postal e online que se encerra nesta sexta às 17h00 (13h00 no horário de Brasília).



O vencedor será anunciado na segunda-feira e na terça vai viajar para o castelo escocês de Balmoral, residência de verão da rainha Elizabeth II, para seu primeiro encontro com a chefe de Estado que, aos 96 anos e com crescentes problemas de mobilidade, não se deslocará a Londres para a ocasião, pela primeira vez desde que subiu ao trono há 70 anos.



Antes disso, a monarca também receberá Boris Johnson em Balmoral, 830 km ao norte de Londres, que apresentará sua renúncia formal ao cargo de primeiro-ministro após ser forçado a renunciar em julho como líder do Partido Conservador, sob a pressão insustentável de uma multiplicação de escândalos que prejudicou a popularidade do partido.



- Truss, melhor "política" -



Encerrando uma turnê de um mês pelo país, três debates televisionados e dezenas de comícios, Truss e Sunak se encontraram pela última vez na noite de quarta-feira diante dos membros do partido reunidos na Wembley Arena, em Londres.



A chefe da diplomacia tem mais de 30 pontos de vantagem nas pesquisas, mas, embora claramente favorita, sua vantagem real poderia ser menor.



Na opinião de John Curtice, cientista político da Universidade de Strathclyde, seu sucesso com a base do partido se deve à maior facilidade em transmitir mensagens conservadoras tradicionais.



"Sunak mostrou algumas das qualidades que você esperaria de um bom ministro. Mas Truss mostrou as qualidades que são necessárias em um político", disse Curtice à AFP.



O vencedor assumirá imediatamente as rédeas do governo para enfrentar a crise econômica que o país atravessa, ameaçado com um outono de protestos e greves num contexto de inflação descontrolada que já atingiu os 10% e caminha para ultrapassar os 13% até o final do ano.