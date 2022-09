Uma explosão acidental ocorreu em uma das refinarias mais antigas do Irã, deixando danos materiais, informou a agência de notícias oficial Irna nesta sexta-feira.



"A explosão de um forno na unidade de produção de enxofre da refinaria de Abadan (650 km a sudoeste de Teerã) foi a origem da explosão, que não causou vítimas", disse.



"Na manhã de sexta-feira, a produção na refinaria continuou normalmente", acrescentou a agência.



Construída em 1912, a fábrica é a mais antiga e uma das maiores refinarias do Irã. Fornece 25% das necessidades de combustível do país, produzindo principalmente gás liquefeito, querosene, enxofre, betume, disse a agência.