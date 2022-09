Índia apresenta seu primeiro porta-aviões local

A Índia apresentou seu primeiro porta-aviões fabricado localmente nesta sexta-feira, um marco nos esforços do governo para reduzir sua dependência de armas estrangeiras e combater o crescente poder militar da China na região.



O "INS Vikrant", um dos maiores navios de guerra do mundo, com 262 metros de comprimento, entrará formalmente em serviço após 17 anos de construção e testes.



"Hoje, o 'INS Vikrant' encheu o país de nova confiança", disse o primeiro-ministro Narendra Modi na cerimônia de lançamento do navio, que ocorreu no estado de Kerala, no sul do país.



"Nós nos juntamos à liga das nações selecionadas que podem construir porta-aviões tão grandes em casa", acrescentou.



O "INS Vikrant", que terá cerca de 1.600 marinheiros, foi comprado em segunda mão da Rússia, que há muito é um dos principais fornecedores de armas de Nova Délhi.



O governo Modi está tentando limitar a dependência do país de compras militares estrangeiras e construir uma indústria nacional de equipamentos de defesa, em meio à preocupação com a crescente presença da China no Oceano Índico.