Astronautas da missão chinesa Shenzhou-14 realizam passeio espacial

Dois astronautas a bordo da estação espacial chinesa Tiangong, que participam da missão Shenzhou-14, completaram com sucesso um passeio espacial de seis horas nesta sexta-feira, anunciou a agência nacional de voos espaciais tripulados.



Chen Dong e Liu Yang retornaram ao seu módulo de cabine na madrugada de sexta-feira, disse a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA), assegurando que o primeiro passeio espacial do Shenzhou-14, uma missão de seis meses, foi um "sucesso total".



Imagens da mídia estatal mostraram a dupla abrindo a escotilha do módulo e usando um braço robótico para manobrar o equipamento, com a Terra girando ao fundo.



"Olá a todos. Estou fora do módulo. Me sinto bem", disse Chen, um ex-piloto militar, em um vídeo.



Os dois astronautas completaram uma série de tarefas que incluíram a instalação de peças externas no módulo e testes de suas funções, enquanto o outro astronauta, Cai Xuzhe, coordenou de dentro da cabine, informou a agência de notícias oficial Xinhua.



A China lançou a espaçonave Shenzhou-14 em 5 de junho com três astronautas em missão para concluir a construção da estação espacial Tiangong, cujo nome significa "palácio celestial" e que deve estar totalmente operacional até o final do ano.