Retorno iminente do presidente deposto do Sri Lanka, exilado na Tailândia

O ex-presidente deposto do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, encerrará seu exílio na Tailândia e retornará à ilha no sábado, disse um alto funcionário da defesa à AFP nesta sexta-feira (2).



"Ele morava em um hotel tailandês como prisioneiro virtual e queria muito voltar", disse à AFP o funcionário, que pediu anonimato. "Fomos informados de que ele estará de volta no sábado muito cedo".



"Acabamos de criar uma nova divisão de segurança para protegê-lo após seu retorno no sábado", continuou, especificando que "a unidade é composta por elementos do exército e comandos da polícia".



Rajapaksa tinha um visto de 90 dias para ficar na Tailândia, mas optou por voltar com sua esposa, um guarda-costas e outro assistente, disse a autoridade.



O ex-presidente fugiu da ilha em 13 de julho, quatro dias depois que dezenas de milhares de manifestantes invadiram sua residência para protestar contra a situação econômica do país.



O Sri Lanka, com 22 milhões de habitantes, passa por uma profunda crise econômica, marcada pela escassez de alimentos, combustíveis e medicamentos, devido à falta de divisas para financiar as importações.