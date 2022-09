Brasileiro tenta atirar em Kirchner

(foto: Twitter/Reprodução)

Um brasileiro foi preso ontem ao tentar assassinar a vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner. O ministro de Segurança do país vizinho, Aníbal Fernández, disse à imprensa local se tratar de Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos. A polícia o prendeu posteriormente. Fernando mira a arma para o rosto da vice-presidente, puxa o gatilho, mas não ocorre um disparo. Ela agacha e tenta se proteger. Em março de 2021, o homem foi detido no país por porte de armas.

A tentativa de assassinato ocorreu quando Kirchner chegava em casa. A imagem do homem que aponta para a cabeça dela após a vice-presidente argentina descer de um carro foi reproduzida por diversos canais de TV. “Agora a situação tem que ser analisada pelo nosso pessoal da (polícia) Científica para avaliar os vestígios e a capacidade e disposição que essa pessoa tinha”, disse o ministro.

A arma calibre .38 teria falhado e a vice-presidente não foi ferida. O atentado aconteceu quando Kirchner acenava para apoiadores na frente de sua casa, no bairro da Recoleta. A motivação do atentado é desconhecida.

No momento da tentativa de assassinato, ele levanta a mão esquerda, que está com a arma, e tenta atirar. No vídeo, é possível ver que ele chega a engatilhar a pistola, que falha. A Polícia Federal argentina, que estava cuidando da segurança de Kirchner, o deteve rapidamente.

Segundo o jornalista Ariel Palácios, da “GloboNews”, o brasileiro circulava no meio do grupo de militantes kirchneristas que desde a semana passada ficavam na porta do prédio onde reside a vice-presidente. Pouco antes do atentado, as pessoas ao redor perceberam a movimentação estranha. Kirchner, que está em meio a um julgamento por acusação de corrupção, conta com uma equipe de segurança de 100 policiais federais que seria o maior esquema de segurança de toda a história argentina.

O suspeito Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos, tem antecedentes criminais. Em 2021, ele recebeu uma advertência da justiça argentina por porte de arma ilegal em sua casa, situada no bairro de La Paternal, em Buenos Aires. Na ocasião, ele alegou que a arma era para sua defesa pessoal. Registros comerciais mostram que Sapag Montiel está registrado como motorista de aplicativo e tem um carro em seu nome.

Repercussão Logo após o ataque, figuras da política internacional comentaram o atentado. “Quando o ódio e a violência prevalecem sobre o debate, as sociedades são destruídas e situações como estas surgem: tentativa de assassinato”, afirmou o ministro da Economia do país, Sergio Massa, no Twitter.

“Meu absoluto repúdio ao ataque sofrido por Cristina Kirchner, que felizmente não teve consequências para a vice-presidente. Este fato gravíssimo exige um esclarecimento imediato e profundo por parte do sistema de justiça e das forças de segurança”, tuitou Mauricio Macri, ex-presidente da Argentina.

O ex-presidente Lula também comentou o ocorrido. “Toda a minha solidariedade à companheira @CFKArgentina, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa”, postou na rede social.