Petróleo cai mais de 3%

Os preços do petróleo continuaram em baixa nesta quinta-feira, ante temores de recessão e as restrições contra a Covid-19 na China, antes da reunião dos países exportadores da Opep+.



O barril do Brent para entrega em novembro fechou em baixa de 3,42%, a US$ 92,36. Em Nova York, o WTI para entrega em outubro caiu 3,19%, para US$ 86,69.



Os dois pontos de referência mundiais do petróleo bruto tiveram a terceira queda mensal consecutiva em agosto, devido à perspectiva econômica sombria.



"A China é o principal ponto de interrogação para as perspectivas da demanda de petróleo bruto e parece que uma reabertura permanece indefinida", comentou Edward Moya, da Oanda. Os investidores também aguardam a reunião da próxima segunda-feira dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) para decidir sua política de produção.