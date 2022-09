Bolsonaro rechaça novas suspeitas de corrupção em sua família

O presidente Jair Bolsonaro procurou se desvincular nesta quinta-feira (1º) de novas suspeitas de corrupção contra sua família, após a imprensa noticiar que entre 1990 e 2022 ele e seu círculo adquiriram 51 imóveis em dinheiro vivo.



Uma reportagem do UOL publicada na terça-feira, com base em declarações de membros do próprio clã Bolsonaro, indica que as compras realizadas total ou parcialmente em dinheiro somam cerca de 25,6 milhões de reais, em valores atualizados.



"Por que faz isso em cima da minha família? Metade dos imóveis é de ex-cunhado meu. O que tenho a ver com ex-cunhado? Não vejo esse cara há um tempão", disse Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan.



O uso de dinheiro em espécie não constitui crime, mas quando é utilizado em grandes volumes, sem passar pelo sistema financeiro, gera suspeitas sobre a legalidade de suas origens.



"Buscam uma maneira, 30 dias antes [das eleições], [...] de desgastar, não vão conseguir", acrescentou o presidente, que em 2 de outubro disputará sua reeleição, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito nas pesquisas, como principal adversário.



O Supremo Tribunal Federal (STF) vai avaliar a abertura de uma investigação, após uma petição do senador Randolfe Rodrigues, um dos coordenadores da campanha de Lula.



Eleito em 2018 com um discurso anticorrupção, Bolsonaro volta na atual campanha a insistir nos escândalos da Petrobras durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT).



Em maio, a Justiça do Rio de Janeiro arquivou uma denúncia contra seu filho e senador Flávio Bolsonaro, acusado em 2020 de liderar um esquema de "rachadinhas" em seu gabinete enquanto deputado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).



PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO