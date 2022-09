AIEA: 'integridade física' de usina nuclear ucraniana ocupada pela Rússia foi 'violada'

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, disse nesta quinta-feira (1º) que "a integridade física" da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, ocupada por tropas russas e bombardeada nas últimas semanas, foi "violada".



"É evidente que (...) a integridade física da usina foi violada em várias ocasiões", declarou Grossi ao retornar ao território controlado pela Ucrânia, após inspecionar a usina nuclear durante o dia.



"Carecemos de elementos de avaliação", mas "isso não pode acontecer novamente", acrescentou.



Vários membros da missão vão permanecer "até domingo ou segunda-feira para prosseguir a avaliação" da situação da usina, anunciou Grossi, que integrou a equipe de 14 inspetores que visitaram Zaporizhzhia durante o dia.



"Temos muito trabalho para analisar certos aspectos técnicos", ressaltou.



A AIEA quer "estabelecer uma presença contínua" no local, informou, sem dar maiores detalhes.



"Pudemos visitar todo o local. Eu estive nas unidades [de reatores], vi o sistema de emergência e outros espaços, as salas de controle", acrescentou.



Grossi elogiou o pessoal ucraniano que continua trabalhando na usina, sob controle russo desde março.



"Certamente que estão em uma situação difícil, mas têm um nível de profissionalismo incrível", declarou.



Ele também descreveu a "situação bastante difícil" enfrentada por sua equipe, que ouviu disparos durante o trajeto para a central e ao cruzar a linha de frente entre as tropas ucranianas e russas.



"Houve momentos em que os disparos eram evidentes, de metralhadoras pesadas, artilharia, morteiros em duas ou três ocasiões. Ficamos muito preocupados", relatou Grossi.