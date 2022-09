Oposição de Angola apresenta recurso legal contra resultado eleitoral

O principal partido da oposição angolana interpôs nesta quinta-feira um recurso judicial contra os resultados das eleições legislativas da semana passada, que deram vitória ao partido oficialista MPLA.



"Hoje [quinta-feira] o recurso contra os resultados" das eleições foi apresentado à Comissão Nacional Eleitoral, anunciou Faustino Mumbika, secretário da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), em mensagem enviada à AFP por WhatsApp.



De acordo com os resultados oficiais, nessas eleições o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que lidera o país desde a independência de Portugal em 1975, recebeu 51,57% dos votos, contra 43,95% da UNITA.



O partido vencedor nas eleições legislativas nomeia o seu chefe de lista como presidente da República em Angola.



A vitória do MPLA abre assim um segundo mandato para o presidente cessante, João Lourenço, de 68 anos.



A lista da UNITA é liderada por Adalberto Costa Junior, 60 anos.



A vitória do MPLA foi pela margem mais estreita da história de Angola e quatro dos 16 membros da CNE não assinaram os resultados finais, colocando em dúvida o processo.