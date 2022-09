Putin viaja ao enclave russo de Kaliningrado, epicentro de tensões

O presidente russo, Vladimir Putin, viajou nesta quinta-feira (1º) para o enclave russo de Kaliningrado, localizado entre os países membros da Otan e um centro de tensão entre Moscou e países ocidentais sobre o conflito na Ucrânia.



Putin começou sua visita em uma escola, por ocasião do retorno às aulas, onde respondeu às perguntas dos alunos sobre a economia, o setor aeroespacial e a ofensiva de Moscou na Ucrânia, segundo imagens desses diálogos.



"Nossa missão e de nossos soldados... é parar esta guerra que Kiev está travando no Donbass (leste da Ucrânia), proteger as pessoas e, claro, defender a própria Rússia", disse ele.



A viagem de Putin a Kaliningrado decorre num contexto de grandes tensões em torno deste enclave situado às margens do Mar Báltico e entre a Polônia e a Lituânia, membros da Otan, em pleno conflito na Ucrânia.



Aplicando as sanções da UE decididas em resposta à ofensiva russa na Ucrânia, a Lituânia deixou em junho de autorizar o trânsito através do seu território de certas mercadorias em direção a Kaliningrado.



Após protestos e ameaças de Moscou, a UE acabou pedindo a Vilnius que autorizasse o trânsito de mercadorias russas por via férrea, exceto material militar.



Moscou anunciou no mês passado a implantação em Kaliningrado de seus novos mísseis hipersônicos.