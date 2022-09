Rússia inicia grandes manobras militares com participação da China

A Rússia iniciou nesta quinta-feira exercícios militares de larga escala envolvendo vários países aliados, incluindo a China, um sinal da reaproximação entre Moscou e Pequim em meio a tensões com os Estados Unidos.



Chamados de Vostok-2022 (Leste-2022), os exercícios duram até 7 de setembro no Extremo Oriente russo e ocorrem mais de seis meses depois que Moscou iniciou uma ofensiva maciça contra a Ucrânia.



A China, por sua vez, vive uma crise diplomática com os Estados Unidos após a visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi.



Os exercícios Vostok-2022 começaram nesta quinta-feira com exercícios envolvendo aviões de combate, movimentação de unidades antiaéreas e simulação de operações de desminagem no Mar do Japão, informou o Ministério da Defesa russo.



Segundo Moscou, 50.000 militares e mais de 5.000 peças de armas e equipamentos militares, incluindo 140 aeronaves e 60 navios de guerra, foram mobilizados nesses exercícios. Participam deles militares de vários países vizinhos ou aliados da Rússia, como Belarus, Síria, Índia e, sobretudo, China.



Washington expressou sua preocupação com uma reaproximação entre Rússia e China em questões de defesa, considerando que isso colocaria em risco a segurança mundial.



Confirmando sua participação nas manobras em meados de agosto, a China especificou que sua presença "não tem relação com a situação atual nos níveis regional e internacional".