Polônia exige da Alemanha 1,3 trilhão de euros em reparações de guerra

O governo polonês estimou nesta quinta-feira o custo financeiro das perdas da Segunda Guerra Mundial em 1,3 trilhão de euros e declarou que "pediria à Alemanha que negocie essas reparações".



"É uma soma significativa de 6,2 trilhões" de zlotys (1,3 trilhão de euros), disse o vice-primeiro-ministro Jaroslaw Kaczynski, chefe do partido no governo Lei e Justiça (PiS), em uma conferência, acrescentando que o processo para a Polônia receber essas reparações seria "longo e difícil".



Kaczynski fez as declarações durante uma conferência dedicada à apresentação de um relatório sobre as perdas da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial.



Desde que chegou ao poder em 2015, o PiS sempre destacou a questão das reparações. O trabalho no relatório começou em 2017.



"Não apenas preparamos um relatório, que é um documento aberto e certamente será concluído, mas também tomamos uma decisão, uma decisão sobre ações futuras", acrescentou Kaczynski, "e essa ação é pedir à Alemanha que negocie essas reparações".



"Esta é uma decisão que vamos implementar", acrescentou.



"Os alemães invadiram a Polônia e nos causaram enormes danos. A ocupação foi inacreditavelmente criminosa, inacreditavelmente cruel e causou efeitos que em muitos casos continuam até hoje", disse o presidente do PiS.



Segundo a Alemanha, a Polônia renunciou às reparações de guerra da Alemanha Oriental em 1953, algo que os conservadores poloneses contestam.