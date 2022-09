Putin não comparecerá ao funeral de Gorbachev

O presidente russo, Vladimir Putin, não comparecerá ao funeral no sábado do último dirigente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que faleceu aos 91 anos, informou o porta-voz do Kremlin.



"Sabemos que a cerimônia principal acontecerá em 3 de setembro, assim como o funeral, mas a agenda do presidente não permitirá sua presença", declarou Dmitri Peskov.



O porta-voz informou que Putin visitou o hospital moscovita onde Gorbachev faleceu para "depositar flores em seu caixão".



Peskov declarou que haverá "elementos de um funeral nacional" durante o enterro de Gorbachev, como por exemplo uma "guarda de honra", e que a cerimônia será organizada "com a ajuda do Estado".



O último dirigente da União Soviética faleceu na terça-feira (30) à noite aos 91 anos, depois de lutar contra uma longa e grave doença.



Gorbachev permaneceu no poder entre 1985 e 1991. A União Soviética chegou ao fim durante seu mandato, enquanto ele tentava salvar o país com reformas democráticas e econômicas.



As mudanças que liderou provocaram um grande reconhecimento no Ocidente, mas também renderam o desprezo de muitos russos depois que o país enfrentou o caos econômico e viu a redução de sua influência internacional.



Putin, que já chamou o colapso soviético de maior catástrofe geopolítica do século XX, passou grande parte de seus mais de 20 anos de governo trabalhando para reverter o legado de Gorbachev.



Os críticos afirmam que ao reprimir os meios de comunicação independentes e a oposição política, Putin trabalha duro para desfazer os esforços de Gorbachev para introduzir a "glasnost" (abertura) ao sistema soviético.



E com a campanha militar na Ucrânia iniciada em fevereiro, ele tenta reafirmar a influência russa em um dos países que conquistou a independência com o colapso da União Soviética.



O falecimento de Gorbachev provocou uma avalanche de homenagens no Ocidente, mas a reação foi muito mais comedida na Rússia, onde muitos o culpam pela perda do status do país como superpotência mundial.



Em uma mensagem de condolências publicada pelo Kremlin, Putin disse que Gorbachev "foi um político e estadista que teve um grande impacto na evolução da História do mundo".



"Guiou o nosso país em um período de mudanças complexas e dramáticas, e de grandes desafios de política externa, econômicos e sociais", acrescentou Putin.