Civis ucranianos são transferidos à força para a Rússia, segundo HRW

As forças russas estão transferindo civis à força - incluindo aqueles que fogem das hostilidades - para áreas sob seu controle, e isso desde o início da invasão russa da Ucrânia, disse a ONG Human Rights Watch (HRW) em um relatório publicado nesta quinta-feira.



As transferências forçadas "constituem uma grave violação das leis da guerra, equivalendo a um crime de guerra e um possível crime contra a humanidade", afirmou a HRW.



A organização entrevistou 54 pessoas que foram para a Rússia ou conheciam pessoas que foram.



Muitos dos transferidos à força são originários da cidade de Mariupol, uma cidade portuária no sudeste da Ucrânia que sofreu um cerco devastador e violentos bombardeios antes de ser conquistada pelos russos. Outros vieram da região de Kharkiv, no leste da Ucrânia.



"É claro que teríamos preferido ir para áreas ucranianas se pudéssemos", disse uma mulher transferida de Mariupol. "Mas não tivemos escolha, nenhuma chance de ir" para os territórios controlados por Kiev, enfatizou.



Ao longo do caminho, muitos desses civis foram submetidos a uma forma de triagem de segurança obrigatória chamada "filtração", que inclui a coleta de dados biométricos e de impressões digitais, revistas corporais e revistas de seus pertences pessoais, detalha o relatório.



"Ninguém deve ser forçado a passar por um processo de triagem abusivo para obter segurança", disse Belkis Wille, pesquisador da HRW e coautor do relatório.



Um morador de Mariupol explicou à HRW que havia sido detido por tropas russas antes de ser colocado por duas semanas com dezenas de outros moradores de Mariupol em uma escola em condições insalubres, antes de poder passar a "filtração". "Nós nos sentimos como reféns", enfatizou.



A "filtração" de cidadãos ucranianos é "punitiva e abusiva", carece de "fundamento jurídico" e constitui uma "violação manifesta do direito à vida privada", declarou a HRW.



A ONG enviou suas conclusões e um resumo das respostas das pessoas questionadas às autoridades russas em 5 de julho, mas não recebeu resposta.