Inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) chegaram nesta quinta-feira (1) à central nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, para uma missão aguardada e arriscada, informou uma agência russa de notícias.



A agência Ria-Novosti publicou um vídeo do comboio, integrado por veículos com as siglas da ONU, chegando à central que está controlada pelas forças russas e foi alvo de vários bombardeios nas últimas semanas.