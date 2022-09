Kremlin considera "absurda" decisão da UE de suspender facilidade de vistos para russos

O Kremlin criticou nesta quinta-feira (1) a decisão dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) de suspender o acordo de 2007 com a Rússia que facilita a concessão de vistos devido ao conflito na Ucrânia, e advertiu para potenciais medidas de represália.



"Isto é ruim para os russos. Levará mais tempo e será mais difícil obter vistos", afirmou o porta-voz do governo, Dmitri Peskov, antes de destacar que "também deixar a situação mais difícil para os europeus".



"Outra decisão ridícula em uma série de absurdos", afirmou.



Peskov não explicou que tipo de medida o Kremlin pode adotar como represália.



Os ministros das Relações Exteriores da UE decidiram na quarta-feira suspender uma facilitação para vistos que beneficiava a Rússia, mas não avançaram em uma proibição mais ampla para restringir estas permissões.



Em uma concessão aos países do leste da UE que desejam um acordo mais rígido, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que os Estados que têm fronteira com a Rússia podem "tomar medidas a nível nacional para restringir a entrada na UE".



O diplomata lembrou, no entanto, que qualquer medida deve se ajustar às normas da zona comum do espaço Schengen e destacou que é importante que os membros da sociedade civil possam continuar viajando pela UE.



Antes da reunião, Polônia e os três países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, declararam um possível veto aos viajantes russo, caso a UE não tomasse uma medida conjunta nesse sentido.