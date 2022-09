Putin não comparecerá ao funeral de Gorbachev

O presidente russo Vladimir Putin não comparecerá ao funeral no sábado do último dirigente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que faleceu aos 91 anos, informou o porta-voz do Kremlin.



"Sabemos que a cerimônia principal acontecerá em 3 de setembro, assim como o funeral, mas a agende do presidente não permitirá sua presença", declarou Dmitri Peskov.



O porta-voz informou que Putin visitou o hospital moscovita onde Gorbachev faleceu para "depositar flores em seu caixão".



Peskov declarou que haverá "elementos de um funeral nacional" durante o enterro de Gorbachev, como por exemplo uma "guarda de honra", e que a cerimônia será organizada "com a ajuda do Estado



O último dirigente da União Soviética faleceu na terça-feira (30) à noite aos 91 anos, depois de lutar contra uma longa e grave doença.



Gorbachev permaneceu no poder entre 1985 e 1991. A União Soviética chegou ao fim durante seu mandato, enquanto ele tentava salvar o país com reformas democráticas e econômicas.