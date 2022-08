Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira, em um mercado que se prepara para um possível acordo nuclear com o Irã e se preocupa com a demanda nos Estados Unidos e na China.



O preço do Brent para entrega em outubro fechou em baixa de 2,83%, a US$ 96,49. O barril do WTI para o mesmo mês caiu 2,28%, a 89,55 dólares.



Os investidores "antecipam um período brutal para o crescimento mundial", indicou Edward Moya, da Oanda. "A economia chinesa continuou com dificuldades em agosto e não vimos nada até o momento que possa pressagiar uma virada em setembro", observou Craig Botham, da Pantheon Macroeconomics.



Os operadores também viram no relatório semanal da Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos sinais de uma demanda fraca, o que alimenta a ansiedade em relação a uma desaceleração da atividade econômica, apontou Phil Flynn, do Price Futures Group. Mas para ele, foi a perspectiva de um acordo sobre a questão nuclear iraniana que derrubou os preços.