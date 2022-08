Wall Street teve a quarta queda consecutiva nesta quarta-feira, um dia sem novidades que permitissem deixar para trás as declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, determinado a combater a inflação.



O Dow Jones perdeu 0,78%; o Nasdaq, 0,56%; e o S&P; 500, 0,88%. "Precisamos de mais dados" para promover uma nova dinâmica na praça de Nova York, que não terminou de digerir as declarações de sexta-feira de Powell", disse Jack Ablin, da Cresset Capital.