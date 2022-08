Operação do exército de Mali deixou 50 mortos em abril

Uma operação com soldados do Mali acompanhados por "militares estrangeiros" matou pelo menos 50 civis em abril. Com isso, o número total de pessoas mortas em operações do exército no segundo trimestre aumentou para 96.



O incidente ocorreu no dia 19 de abril no centro do país, em Hombori, quando tropas do Mali que estavam "acompanhadas por militares estrangeiros" fizeram uma revista após um ataque em um de seus comboios, informou a Missão Multidimensional Integrada para Estabilização das Nações Unidas do Mali (MINUSMA).



"Ao menos 50 civis, entre eles uma mulher e uma criança, foram mortos e mais de 500 outras pessoas foram detidas", disse a missão da ONU em sua contagem trimestral de violações dos direitos humanos.



A missão da ONU não deu detalhes sobre os combatentes estrangeiros.



Vários países ocidentais acusam a junta, que governa o Mali desde 2020, de contratar os serviços do controverso empreiteiro militar russo Wagner.



Os militares do Mali encerraram a cooperação com a França em 2021, o que fez terminar a intervenção que durou nove anos neste país africano.