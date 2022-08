Hungria reforça colaboração com Gazprom para receber mais gás russo

A Hungria anunciou nesta quarta-feira (31) um acordo com o grupo energético russo Gazprom para receber mais entregas de gás em setembro e outubro, justo quando os outros países europeus enfrentam uma redução da oferta russa.



"Foi fechado um acordo para os meses de setembro e outubro", disse o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, em Praga, após uma reunião com seus homólogos da UE.



Graças à visita de Szijjarto a Moscou em julho, a Gazprom definiu favor da Hungria um volume diário adicional de 2,6 milhões de metros cúbicos em agosto, que foi adicionado aos valores negociados nos contratos atuais.



Com este último acordo, o volume adicional agora sobe para 5,8 milhões de metros cúbicos por dia "a partir de 1º de setembro", disse o ministro das Relações Exteriores da Hungria em um vídeo postado em sua página no Facebook.



Assim como em agosto, o gás chegará pelo gasoduto TurkStream, que passa pela Turquia, Bulgária e Sérvia, especificou o ministro.



O aumento reforça a oferta da Hungria e significa que o país europeu, fortemente dependente do petróleo e gás russos, não terá que aplicar restrições pela escassez de gás, acrescentou Szijjarto.



Desde seu retorno ao poder em 2011, o primeiro-ministro húngaro, o nacionalista Viktor Orban, estabeleceu um forte relacionamento com o presidente russo Vladimir Putin, que se manteve apesar da invasão russa da Ucrânia.



O acordo com Budapeste contrasta com a suspensão da Gazprom das entregas de gás à empresa francesa Engie, o mais recente de uma série de cortes de fornecimento que alimentam uma crise de energia na Europa.



Diante desses cortes de fornecimento, os Estados da UE concordaram em reduzir voluntariamente seu consumo de gás.



