Chefe da diplomacia da UE confia em rápido acordo nuclear com o Irã

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, expressou nesta quarta-feira confiança de que o acordo nuclear com o Irã possa ser reativado "nos próximos dias", depois de receber respostas razoáveis de Teerã e Washington.



"Acredito que nos próximos dias não vamos perder o ritmo e vamos fechar um acordo", disse Josep Borrell após um encontro informal entre chanceleres europeus em Praga.



"Está claro que há um interesse comum, teremos um acordo, que considera, me parece, as preocupações de todos", indicou.



A União Europeia apresentou em 8 de agosto um rascunho final para retomar o acordo internacional de 2015 entre Irã e as grandes potências mundiais, do qual Estados Unidos se retirou durante o governo de Donald Trump.



Após a chegada de Joe Biden à Casa Branca, o governo americano prometeu restaurar este pacto, apostando que esta seria a melhor forma de limitar o programa nuclear iraniano.



A nova proposta implica um alívio das sanções econômicas ao Irã que o permita vender seu petróleo, em troca de limitar drasticamente seu plano nuclear.



Irã e Estados Unidos responderam com uma série de emendas.



Israel, um dos mais fervorosos adversários de Teerã, tem aumentado a pressão sobre os países ocidentais para que o pacto seja bloqueado.