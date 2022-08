Setor privado dos EUA reduz contratações em agosto (relatório ADP)

O setor privado nos Estados Unidos reduziu as contratações em agosto pelo segundo mês consecutivo, revelou uma pesquisa nesta quarta-feira (31), dois dias antes da divulgação dos dados oficiais sobre empregos.



Cerca de 132 mil postos de trabalho foram criados este mês no setor privado, frente a quase 270 mil em julho, segundo a pesquisa mensal da empresa de serviços empresariais ADP realizada com a Stanford Digital Economy Lab.



Os dados podem ser bons para o Federal Reserve (Fed, banco central), que tem subido as taxas de juros para controlar a inflação, em meio a temores de que o agitado mercado de trabalho provoque uma onda de aumento salarial.



"Nossos dados sugerem uma mudança rumo a um ritmo de contratação mais moderado", disse a economista-chefe da ADP, Nela Richardson. "Poderíamos estar em um ponto de inflexão, de uma forte criação de emprego (após uma queda abrupta relacionada à covid-19) a algo mais normal".



Para Ricardson, apesar da moderação no setor de habitação devido a alta do crédito, a contratação na construção aumentou 21 mil vagas em agosto, enquanto o setor manufatureiro não registrou altas.



Os empregos nos setores de lazer e hotelaria aumentaram em 96 mil no mês, "um sinal de que as pessoas querem voltar a uma vida mais normal", explicou Richardson a jornalistas.



A ADP acrescentou informações sobre salários em seu relatório mensal, indicando um aumento de 7,6% nos últimos 12 meses. Para os trabalhadores que mudaram de emprego em um mercado em ebulição, os ganhos foram de 16,1%, segundo o estudo.