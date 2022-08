Alemanha investiga suposta espionagem de dois funcionarios para a Rússia

Os serviços de inteligência da Alemanha estão investigando dois funcionários do Ministério da Economia, suspeitos de espionagem para o governo russo, segundo um informe do semanário Die Zeit nesta quarta-feira (31).



Segundo o semanário, o Escritório Federal Alemão para a Proteção da Constituição, serviço de inteligência interno do país, abriu uma investigação depois de um funcionário veterano do ministério compartilhar sua preocupação.



O ministério "não pode comentar casos individuais", disse um porta-voz da instituição quando questionado pela AFP.



De acordo com o relatório, os funcionários teriam uma "proximidade emocional com a Rússia", embora as autoridades não tenham "nenhuma prova clara" de que tenham se envolvido em espionagem ou corrupção.



Os dois funcionários chamaram a atenção de seus colegas ao manifestar "simpatia pelo ponto de vista russo" em questões de políticas energéticas, em específico sobre a decisão de bloquear a aprovação do gasoduto Nord Stream 2 da Rússia para a Alemanha, incluiu o Die Zeit.



As autoridades estudaram detalhadamente e individualmente suas trajetórias profissionais e descobriram que um deles havia estudado na Rússia.



O porta-voz acrescentou que a nova direção do ministério teria "anulado completamente a política pró-Rússia que era praticada até a mudança do governo", em dezembro do ano passado.



A Alemanha pretende reduzir sua dependência do combustível russo em resposta à invasão na Ucrânia, iniciada por Moscou em fevereiro. O Ministério da Economia é peça-chave na implementação desta mudança política.



O país tem sido palco de diversos casos de espionagem relacionados à Rússia nos últimos anos.



Recentemente, a imprensa informou que as autoridades alemãs tinham indícios de que os serviços secretos russos haviam espionado soldados ucranianos que estavam sendo treinados na Alemanha com o uso de armas ocidentais.