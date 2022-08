Expectativa de vida cai nos EUA pelo segundo ano consecutivo devido à covid

A expectativa de vida nos Estados Unidos caiu em quase um ano durante 2021, depois de registrar queda de quase um ano e meio em 2020, particularmente pela pandemia de covid-19, anunciaram as autoridades de saúde do país.



A expectativa foi de 76,1 anos no ano passado, de acordo com os números preliminares dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o menor resultado desde 1996.



Esta é a queda mais expressiva na expectativa de vida para dois anos consecutivos desde o período 1921-1923.



Em 2020, a expectativa de vida dos americanos era de 77 anos. Em 2019 chegava a 78,8.



"A redução da expectativa de vida desde 2019 se deve em grande medida à pandemia", explicaram os CDC.



As mortes relacionadas ao coronavírus foram responsáveis por três quartos da queda em 2020 e quase de metade da redução em 2020.



Cerca de 15% da queda da expectativa de vida em 2021 pode ser atribuída ao aumento de mortes relacionadas com "acidentes e lesões não intencionais", em particular overdoses.



A diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres aumentou de 5,7 anos en 2020 para 5,9 em 2021, a maior desde 1996.



As mulheres nos Estados Unidos tinham expectativa de vida de 79,1 anos em 2021 e os homens de 73,2.



A redução mais expressiva em 2021 aconteceu entre os nativos americanos (-1,9 ano na comparação com 2020), com uma expectativa de apenas 65,2 anos. Em seguida aparecem os brancos (-1 ano), com 76,4 anos, e os afro-americanos (-0,7 ano), com 70,8 anos.



A covid-19 foi a terceira maior causa de mortes nos Estados Unidos em 2021, assim como em 2020, atrás das doenças cardiovasculares e do câncer, de acordo com um relatório anterior dos CDC.



Após um pico no início de 2022, as mortes associadas à covid registraram queda considerável nos Estados Unidos, mas o país ainda registra quase 400 óbitos em média devido à doença.



Desde o início da pandemia, mais de um milhão de pessoas morreram vítimas de covid no país.