Primeiro caso conhecido de gripe aviária em toninha-comum

Uma toninha-comum encontrada morta em uma praia sueca em junho foi vítima de gripe aviária, sendo o primeiro caso identificado da doença nesse tipo de cetáceo no mundo, informou o Instituto Veterinário Sueco nesta quarta-feira.



"Até onde sabemos, este é o primeiro caso confirmado de gripe aviária no mundo em uma toninha-comum", disse a veterinária Elina Thorsson em comunicado.



"É provável que a toninha-comum tenha de alguma forma entrado em contato com aves infectadas", apontou.



No final de junho, o jovem macho foi encontrado encalhado, mas ainda vivo, na costa oeste da Suécia. Apesar das tentativas de levá-lo para águas mais profundas, o espécime estava exausto e morreu naquela mesma noite.



O vírus da gripe aviária (H5N1) foi detectado em vários de seus órgãos, segundo o instituto.



"Ao contrário das focas, onde doenças ligadas a vírus aviários foram detectadas em várias ocasiões, há apenas um punhado de casos de vírus da gripe em cetáceos", disse Thorsson.



A gripe aviária já foi detectada em outros mamíferos, como raposas, lontras, linces e doninhas, segundo o instituto sueco.



A Europa e a América do Norte estão atualmente enfrentando uma vasta epidemia de gripe aviária em aves selvagens que também está se espalhando para vários animais.