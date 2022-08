Missão da AIEA chega em Zaporizhzhia a caminho da usina nuclear ucraniana

Uma missão da inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) chegou à cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, a caminho da central nuclear de mesmo nome, ocupada pelas tropas russas, observaram jornalistas da AFP.



O comboio, que tem cerca de vinte veículos, metade dos quais com a inscrição "UN" (Nações Unidas), e uma ambulância, entrou na cidade na tarde de quarta-feira, segundo jornalistas da AFP no local.



Zaporizhzhia fica a cerca de 120 quilômetros desta fábrica, a maior da Europa.



A Ucrânia pediu à Rússia que interrompa os bombardeios no caminho até a central nuclear.



"As tropas de ocupação russas devem parar de disparar contra os corredores usados pela delegação da AIEA e não dificultar suas atividades na usina", escreveu no Facebook o porta-voz da diplomacia ucraniana Oleg Nikolenko.