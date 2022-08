O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou o último dirigente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, falecido nesta terça-feira (30) aos 91 anos, como um "líder excepcional" que fez do mundo um lugar mais seguro.



"Estes foram os atos de um líder excepcional, com imaginação para ver que um futuro diferente era possível e a coragem de arriscar sua carreira para alcançá-lo", declarou Biden em um comunicado, no qual faz referência às reformas democráticas colocadas em prática por Gorbachev. "O resultado foi um mundo mais seguro e uma maior liberdade para milhões de pessoas".