As palavras que marcaram os anos de Gorbachev à frente da URSS

Da perestroika ao golpe de Estado, passando pelas leis antiálcool: seguem as palavras que marcaram o período de Mikhail Gorbachev, que morreu nesta terça-feira (30) aos 91 anos, à frente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).



- Perestroika -



"Perestroika" é uma expressão emblemática associada ao projeto de Gorbachev para modernizar a economia e a sociedade soviética. Significa literalmente "reestruturação" ou "reconstrução", tornando-se "reforma" ou "mudança" em seu sentido político.



"Camaradas, certamente precisamos de reformas", disse o jovem primeiro-secretário do Partido Comunista no início de 1985, pouco depois de chegar ao poder.



- Glasnost -



"Glasnost" é a menção pública de um tema de debate. Significa "transparência", em tradução literal. Inicialmente, o termo foi usado durante as tentativas de reforma do período czarista.



Gorbachev o usou pela primeira vez em fevereiro de 1986. A princípio, a "glasnost" pretendia dar aos cidadãos soviéticos o direito de criticar o Estado e as organizações do partido.



Mais tarde, adquiriu um sentido totalmente novo: foi associado ao fim da censura oficial, com a autorização de emissoras de rádio estrangeiras e de livros considerados dissidentes.



- "Não há sexo" na URSS -



"A publicidade faz muita referência ao sexo em nosso país. Vocês também têm esse tipo de anúncio na televisão?", perguntou um americano em um programa de entrevistas transmitido nos dois países em 1986.



A resposta de uma mulher soviética se tornou um símbolo da suposta ingenuidade na URSS. "Em nosso país não há sexo e somos totalmente contra isso", disse Lyudmila Ivanovna entre a plateia.



Outra mulher russa respondeu: "Em nosso país há sexo, mas não na publicidade!"



Em 2010, Lyudmila Ivanovna disse que havia acrescentado que "havia amor", mas que a frase foi cortada na edição do programa.



- "Gorbi" -



Na Rússia, é comum chamá-lo pelo nome e sobrenome, mas no Ocidente Gorbachev herdou um apelido carinhoso de meados dos anos 1980: "Gorbi", o herói de uma "Gorbimania" evocada pela mídia.



- Sobriedade -



Uma das reformas mais impopulares de Gorbachev foi tentar reduzir o alcoolismo para impulsionar a produtividade e reativar a economia soviética.



Em 1985, o Conselho de Ministros da URSS emitiu um decreto que foi publicado em todos os jornais. Essa decisão marcou o início de uma campanha de moderação cujo slogan era: "A sobriedade é a norma da vida".



Para dificultar a compra de álcool, Gorbachev decide limitar o horário de vendas, criando enormes filas fora das lojas. Ele também ordenou a destruição de milhares de hectares de vinhedos em toda a URSS.



Essas "leis secas" atingiram duramente a indústria legal e incentivaram a produção clandestina de bebidas alcoólicas, mas no final tiveram apenas um impacto limitado.



- Putsch -



Em agosto de 1991, um grupo de altos funcionários soviéticos deu um golpe de Estado enquanto Gorbachev estava de férias na Crimeia. Os partidários da linha-dura se opunham às reformas liberais do líder da URSS e seu desejo de dar mais autonomia às repúblicas soviéticas.



Após três dias de incertezas, o "putsch", como chamavam seus opositores, fracassou após gigantescas manifestações.



O ocorrido enfraqueceu ainda mais a URSS e serviu de trampolim para um dos críticos mais ferrenhos dos putschistas, Boris Yeltsin, então presidente da Rússia soviética.