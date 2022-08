Familiares de desaparecidos no México protestam contra ineficácia das autoridades

Familiares de desaparecidos no México marcharam nesta terça-feira (30) denunciando a ineficácia das autoridades para encontrar seus entes queridos, durante a comemoração do dia internacional das vítimas de desaparecimento forçado, crime que impacta gravemente o país.



"Não apenas enfrentamos o crime organizado, mas também o pior crime que existe, o crime de Estado", afirmou à AFP Yoltzin Martínez, que denuncia o desaparecimento de sua irmã.



A mulher lamentou o papel "desses funcionários que se dizem representantes e a voz do povo, a voz das vítimas e que nos dão as costas no dia a dia".



Carregando grandes faixas e inúmeras fotos de seus parentes desaparecidos, os manifestantes marcharam pelo centro da cidade exigindo ações concretas das autoridades.



De 1964 até hoje, o México registra mais de 105.000 pessoas desaparecidas, segundo dados do Registro Nacional de Desaparecidos.



Mas grupos de busca e ativistas acreditam que o número é muito maior, já que algumas famílias não denunciam desaparecimentos por medo ou desconfiança.



Para Noemí Calles, membro de uma organização socialista, a manifestação não é apenas "para lembrar" das vítimas, mas "para dar visibilidade" aos casos que seguem acontecendo no governo do presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Este flagelo (...) permanece nesta administração que se disse da transformação", afirmou Calles.



Dados do Cadastro Nacional confirmam que durante o governo de López Obrador, que começou em dezembro de 2018, os números de pessoas desaparecidas por ano -incluindo os não localizados e localizados- são os mais altos desde 1964, primeiro ano para o qual há dados disponíveis.



Os esforços do atual governo para enfrentar essa crise, como a criação de uma Lei Geral de Desaparecimentos e a formação de comissões nacionais de busca, têm sido reconhecidos por organizações como a ONU, que, no entanto, insistem que os esforços devem ser redobrados.



"Mesmo que haja mudanças no discurso, mesmo que tenham sido criadas instituições e leis, os familiares ainda não conseguem encontrar seu ente querido e isso é o mais importante para eles", disse Héctor Cerezo, ativista de direitos humanos que também participou da marcha.