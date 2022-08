Tribunal israelense condena ex-diretor da ONG World Vision em Gaza a 12 anos de prisão

Mohamed Halabi, ex-diretor palestino da ONG World Vision na Faixa de Gaza, foi condenado a 12 anos de prisão por um tribunal israelense pelo desvio de fundos para o movimento islamista armado Hamas.



Halabi foi considerado culpado em junho de ter beneficiado com dezenas de milhões de dólares o movimento Hamas, que governa a Faixa de Gaza.



O tribunal do distrito de Beersheva (sul) também o considerou culpado de integrar um grupo terrorista e de ter "transmitido informações ao inimigo", segundo decisão divulgada nesta terça e consultada pela AFP.



Nos 12 anos de pena, o tribunal já inclui os seis últimos que Halabi passou detido antes do processo: ele foi preso em 2016.



Ao longo do processo, Halabi se declarou inocente e seu advogado denunciou um "julgamento político" contra o cliente.



A ONG afirmou, após uma auditoria interna, que o réu não havia desviado nenhuma quantia para o Hamas, movimento considerado "terrorista" por Israel e muitos países ocidentais.



"Ele diz que é inocente. Ele não fez nada e não há nenhuma prova contra ele. Pelo contrário, ele provou no tribunal, acima de qualquer dúvida razoável, que garantiu que nenhum dinheiro seria (dado) diretamente ao Hamas", afirmou o advogado Maher Hanna.



"Mohamed contava com a justiça e acreditava que, no final, a justiça iria prevalecer", acrescentou o advogado, que estuda recorrer contra a decisão.



- Um processo secreto -



Sharon Marshall, representante da organização americana World Vision, declarou que o processo é "decepcionante e contradiz os fatos e as evidências".



"Apoiamos plenamente a decisão de Mohamed de recorrer contra a sentença e pedimos à Suprema Corte de Israel um processo justo e transparente", acrescentou a representante da ONG cristã que tem cerca de 40.000 funcionários em todo o mundo.



Outra investigação iniciada pela Austrália, que interrompeu as doações aos palestinos e para a World Vision após a detenção de Halabi, também indicou que nada apontava um desvio de recursos.



O processo judicial aconteceu com grande sigilo, depois que Israel alegou motivos de segurança.



O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos expressou "grave preocupação" com o caso, apontando "uma falta de evidências" e "falta de respeito às normas internacionais para um processo justo".



Os Estados Unidos afirmou que tinha em conta "as preocupações da ONU e a ONG sobre as garantias de um processo justo", mas se absteria de comentar a sentença.



"Expressamos a Israel nossas profundas preocupações sobre a duração deste julgamento", disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel.



Em Gaza, a mãe de Halabi denunciou "uma injustiça".



"Onde está a comunidade internacional e onde estão os direitos humanos de Mohamed?", questionou, antes de recordar que o filho passou seis anos detido com base em informações secretas.



Para Omar Shakir, diretor da ONG Human Rights Watch para Israel e os Territórios Palestinos, "deixá-lo detido durante outros seis anos é simplesmente cruel e desumano".