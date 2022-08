Chefe da ONU visitará Paquistão em solidariedade a vítimas de inundações

O secretário-geral da ONU, António Guterres, visitará o Paquistão na próxima semana em "solidariedade" às vítimas das incessantes chuvas de monção que inundaram um terço do país e provocaram mais de 1.100 mortes, disse nesta terça-feira (30) seu porta-voz.



"Com a trágica situação enfrentada por milhões de homens, mulheres e crianças afetados por inundações históricas no Paquistão, o secretário-geral viajará ao país na próxima semana para uma visita de solidariedade", afirmou Stephane Dujarric em coletiva de imprensa.



Guterres planeja chegar à capital, Islamabad, em 9 de setembro, antes de viajar para "as áreas mais afetadas por essa catástrofe climática sem precedentes", detalhou Dujarric. Lá, se reunirá com famílias deslocadas e agências humanitárias que trabalham na área.



Ao lançar um pedido de doações visando arrecadar 160 milhões de dólares para ajuda emergencial ao Paquistão, Guterres insistiu nesta terça na necessidade de combater o aquecimento global.



"É ultrajante que a ação climática esteja sendo relegada a segundo plano enquanto as emissões globais de gases de efeito estufa continuam a aumentar, colocando todos nós, em todos os lugares, em perigo crescente", disse ele em uma mensagem de vídeo. "Hoje é o Paquistão. Amanhã pode ser o seu país", alertou.



As chuvas que começaram em junho provocaram as piores inundações no Paquistão em mais de uma década, arrastando plantações e danificando ou destruindo mais de um milhão de casas.



Autoridades e organizações beneficentes estão lutando para acelerar a entrega de ajuda a mais de 33 milhões de pessoas, uma tarefa desafiadora em regiões isoladas, já que muitas estradas e pontes foram severamente danificadas.