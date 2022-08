Ucrânia pedirá inclusão de Odessa na lista de patrimônio mundial da Unesco

A Ucrânia anunciou nesta terça-feira (30) que vai solicitar a inscrição do centro histórico de Odessa, famoso por sua arquitetura e "atingido por bombardeios", na lista do patrimônio mundial da Unesco, segundo um comunicado da organização da ONU.



O ministro da Cultura e Informação da Ucrânia, Oleksandr Tkachenko, foi recebido pela diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, na sede da organização em Paris, e anunciou que solicitará a inscrição do centro histórico de Odessa na famosa lista.



"Reconhecido nacionalmente, este patrimônio está localizado a apenas algumas dezenas de quilômetros da linha de frente e já foi atingido por bombardeios", disse a Unesco.



De acordo com Tkachenko à AFP, Odessa "está em perigo" devido a "bombardeios frequentes".



"Seu centro histórico é realmente único e muito europeu, com várias avenidas arborizadas e inúmeros monumentos que homenageiam a história da Ucrânia", acrescentou o ministro.



Este porto do Mar Negro, famoso por suas escadarias monumentais, é um ponto estratégico na guerra e foi bombardeado várias vezes pela Rússia.



"Em 24 de julho de 2022, uma parte do grande vitral e as janelas do Museu de Belas Artes, inaugurado em 1899, foram assim destruídos", detalhou a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.



"A Unesco já mobilizou especialistas internacionais para dar suporte técnico ao país para que essa candidatura seja analisada com urgência pelos Estados-membros do Comitê do Patrimônio Mundial com vistas à inscrição na Lista do Patrimônio Mundial e na Lista do Patrimônio Mundial em Pperigo", acrescentou a organização.



"O comitê do patrimônio mundial também será recomendado a inscrever os locais de Kiev e Lviv, que também estão ameaçados, na lista do patrimônio mundial em perigo", segundo o comunicado.



A inscrição nesta lista "provavelmente evitará novos ataques em Odessa", disse o ministro Oleksandr Tkachenko à AFP nesta terça-feira.



"É um gesto importante e um reconhecimento da importância do centro histórico de Odessa", que faz parte "não apenas do patrimônio ucraniano, mas também do patrimônio mundial", disse ele.