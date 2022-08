OMS suspende seu diretor para o Pacífico Ocidental acusado de racismo e tratamento abusivo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou, nesta terça-feira (30), que enviou sua subgerente para substituir seu diretor regional para a Ásia, que foi acusado pelos funcionários de comportamentos abusivos, racistas e autoritários.



"O diretor regional para o Pacífico Ocidental, Dr. Takeshi Kasai, está de licença. Durante a ausência do diretor-geral, a vice-diretora-geral, Dr. Zsuzsanna Jakab, assumirá suas atividades", disse a OMS à AFP, confirmando as informações publicadas pela Associated Press.



Jakab é atualmente a número dois do organismo com sede em Genebra e o braço direito do diretor-geral, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, que foi reeleito em seu cargo para um segundo mandato há alguns meses.



A mesma fonte da OMS que confirmou a informação disse que a investigação contra Kasai continua "em andamento".



Kasai, que nega as acusações, foi acusado de criar um "ambiente tóxico" na sede regional onde havia uma cultura de trabalho de "assédio moral sistemático e de ridicularizar" os empregados.



Os trabalhadores que fizeram as acusações e que pediram para não serem identificados, "por medo de represálias", mencionaram especialmente que havia "comentários discriminatórios sobre certas nacionalidades", em particular os funcionários locais filipinos.