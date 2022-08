Musk cita ex-diretor de segurança do Twitter em novo documento para cancelar acordo de compra de rede

O magnata americano Elon Musk apresentou novos documentos para rescindir seu acordo de compra do Twitter, nos quais cita as revelações do ex-diretor de segurança da plataforma sobre importantes brechas de segurança e dados de contas enganosas, segundo um documento divulgado nesta terça-feira (30).



Em sua apresentação à SEC (Comissão de Valores Mobiliários), que administra o mercado financeiro americano, os advogados de Musk afirmam que a informação fornecida recentemente pelo denunciante Peiter Zatko evidencia "má gestão de grande alcance no Twitter (...) que provavelmente tem graves consequências para o negócio do Twitter".



Musk, que luta nos tribunais para se retirar do acordo de compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, pediu formalmente o comparecimento de Zatko para que compartilhe informações sobre contas de spam e falhas na proteção de dados no Twitter.



O bilionário espera que as acusações feitas por Zatko fortaleçam seu caso. De acordo com documentos judiciais divulgados na segunda-feira, Zatko foi obrigado a responder a perguntas dos advogados de Musk em 9 de setembro.



Zatko afirma que o Twitter enganou usuários e reguladores sobre violações de segurança "extremas e flagrantes".



O advogado de Musk, Mike Ringler, escreveu em uma carta à diretora jurídica do Twitter e que foi incluída na apresentação à SEC que as recentes revelações do denunciante Peiter Zatko fornecem "razões adicionais" para abandonar o plano de compra.



"Denúncias de certos fatos, conhecidos no Twitter em ou antes de 8 de julho de 2022, mas não divulgados às partes que representam Musk nessa data ou antes, surgiram e fornecem razões adicionais e distintas para rescindir o contrato de aquisição", escreveu Ringler.



Ringler acrescentou que os novos elementos não são necessários para justificar a rescisão do contrato, mas constituem argumentos adicionais "no caso de o aviso de rescisão de 8 de julho ser considerado inválido por qualquer motivo".



No início de julho, Musk anunciou que romperia o acordo de aquisição com o conselho de administração do Twitter anunciado no final de abril, acusando a empresa de não cumprir seus compromissos ao não divulgar o número exato de contas falsas e de spam.



A medida levou o Twitter a processar o bilionário para forçá-lo a honrar os termos do acordo.



O julgamento, que deve durar cinco dias, começará em 17 de outubro em um tribunal especial no estado de Delaware.



O Twitter venceu algumas batalhas iniciais no caso, incluindo a obtenção de uma data de julgamento acelerada, e suas ações subiram quando os analistas previram que a plataforma venceria Musk.



Mas na semana passada, um juiz ordenou que o Twitter entregasse mais dados a Musk sobre a questão-chave das contas falsas, e o bilionário espera que a reclamação de Zatko possa virar ainda mais a maré a seu favor.



De acordo com Dan Ives, da Wedbush Securities, as acusações de Zatko, poucas semanas antes do julgamento, são "uma enorme vitória potencial para Musk que pode complicar o caso do Twitter".