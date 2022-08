O magnata americano Elon Musk apresentou novos documentos para rescindir seu acordo de compra do Twitter, citando as revelações do ex-chefe de segurança da plataforma sobre importantes brechas de segurança e dados de contas enganosas, segundo um documento divulgado nesta terça-feira (30).



O advogado de Musk, Mike Ringler, escreveu em uma carta à diretora jurídica do Twitter que as recentes revelações do denunciante Peiter Zatko fornecem "razões adicionais e distintas para rescindir o acordo de compra".



Musk, que luta nos tribunais para se retirar do acordo de compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, pediu formalmente o comparecimento de Zatko para que compartilhe informações sobre contas de spam e falhas na proteção de dados no Twitter.