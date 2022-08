Mensagens de vídeo de celebridades se tornam um presente da moda

Da lenda do futebol argentino Mario Kempes ao ator David Hasselhoff, uma série de celebridades estão à disposição para parabenizar ou enviar uma mensagem amorosa, por dezenas, centenas ou até milhares de dólares.



A plataforma mais conhecida para essas mensagens de vídeo curtas, geralmente com pouco mais de 20 segundos, é a American Cameo.



A lista é longa e surpreendente: há atores de séries conhecidas como "Game of Thrones" ou "Stranger Things", estrelas do passado, como Linda Gray ("Dallas"), rappers como Ice T, até gatos (Panko Cat) ou cacatuas (Yum Yum).



A Cameo nasceu em 2017, e os preços são estabelecidos pelas celebridades. O site cobra 25% de comissão.



Alguns desses rostos familiares podem gravar e enviar a mensagem em menos de 24 horas.



Na França, a sua réplica é o Vidoleo, que iniciou o seu percurso em 2021, e que propõe, entre outros, o ex-jogador Luis Figo (50 euros por mensagem) ou o jogador Marquinhos (cerca de 37 euros).



"A ideia é oferecer uma plataforma que atenda tanto aos fãs quanto às celebridades", diz o fundador da Vidoleo, Nicolas Poulet-Alinat.



- Mensagem para o dia dos namorados -



No Cameo, a personalidade mais cara para esse serviço é Caitlyn Jenner, do clã Kardashian, que cobra cerca de US$ 2.500 por mensagem de vídeo.



Qualquer tipo de mensagem positiva cabe na plataforma.



O Cameo incentiva o cliente a personalizá-la ao máximo antes de enviar a solicitação para qualquer um dos 50.000 talentos disponíveis.



Para os animais, a criatividade está nas mãos de seus tratadores.



Esther the Wonder Pig é um desses casos: uma porca que vem entretendo milhares de seguidores há anos através de sua página no Facebook.



Seus cuidadores, um casal canadense, publicam regularmente seus vídeos online. E para mensagens privadas, o Cameo propõe uma taxa de cerca de 45 dólares. A porca rosna ou come sem parar, e seus cuidadores inteligentes "traduzem" a mensagem, desde uma saudação de aniversário até uma mensagem de dia dos namorados.



Após cinco anos de atividade, a Cameo facilitou "quatro milhões de mensagens com fãs" em todo o mundo, garante seu gerente para o setor internacional, Sergio Peralta.



O maior número de pedidos foi durante o início da pandemia de covid-19.



Desde então, seu volume de negócios caiu, e o fundador da empresa, Steven Galanis, teve que anunciar no início de maio no Twitter a demissão de 87 funcionários.



"Se uma estrela inicia um grande projeto por várias semanas e tem menos tempo para o Cameo, seu preço será aumentado temporariamente, para reduzir a demanda, e depois reduzido, quando tiver mais tempo para se conectar com os fãs", explica ele.