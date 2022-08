O exército do Iraque suspendeu o toque de recolher no país depois do apelo por calma do clérigo xiita Moqtada Sadr a seus partidários, que começaram a abandonar nesta terça-feira a Zona Verde de Bagdá.



A tensão provocada pela crise política no Iraque aumentou na segunda-feira, quando os seguidores de Sadr ocuparam o palácio do governo, dentro da Zona Verde, um perímetro de alta segurança que abriga ministérios e embaixadas na capital iraquiana.