Alta comissária da ONU para Direitos Humanos critica Israel por bloquear vistos aos seus funcionários

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, criticou Israel nesta terça-feira (30) por não ter expedido ou renovado os vistos de seus funcionários encarregados de vigiar a situação dos direitos humanos nos Territórios Palestinos.



"Em 2020, os 15 funcionários internacionais do meu escritório na Palestina, que trabalhavam há 26 anos no país, não tiveram escolha a não ser ir embora. As sucessivas solicitações de visto e de renovação de visto ficaram sem resposta durante dois anos", lamentou Bachelet em nota.



"Tentei durante esse período encontrar uma solução para essa situação, mas Israel continua se recusando a se comprometer", acrescentou.



Como Estado-membro, Israel deve cooperar de boa fé com a ONU e permitir que seus funcionários desempenhem suas funções, acrescentou Bachelet.



"O fato de Israel não processar as solicitações de visto necessárias para o acesso da minha equipe é incompatível com essas normas", disse.



"Levanta dúvidas sobre o que exatamente as autoridades israelenses tentam esconder", afirmou, acrescentando que seu escritório continuará informando sobre a situação na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada.