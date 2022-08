Confrontos em Bagdá deixam pelo menos 23 mortos

Os combates entre os seguidores do clérigo xiita Moqtada Sadr e as forças de segurança recomeçaram nesta terça-feira (30) na Zona Verde de Bagdá, uma crise que provocou pelo menos 23 mortos desde segunda-feira em um cenário de crise política interminável no Iraque.



Os confrontos começaram depois que o clérigo, muito influente, anunciou sua aposentadoria da política.



Depois de uma pausa durante a noite e apesar do toque de recolher, a violência retornou na madrugada, com tiros de armas automáticas e disparos de foguetes na Zona Verde, uma área muito protegida onde ficam os prédios do governo e as embaixadas.



De acordo com um balanço atualizado, o número de seguidores de Sadr mortos nos confrontos subiu para 23. E pelo menos 380 pessoas ficaram feridas, algumas atingidas por tiros e outras por inalação de gás lacrimogêneo.



Fora da Zona Verde, o restante de Bagdá registrava um clima tranquilo, com um toque de recolher nacional prorrogada para terça-feira. O comércio permaneceu fechado e poucos veículos circulavam pelas ruas.



A violência envolve os seguidores do clérigo influente contra o exército e os combatentes do grupo Hashed al Shabi (Unidades de Mobilização Popular, PMU), ex-movimento paramilitar pró-Irã agora integrado às tropas oficiais.



Os distúrbios começaram quando milhares de seguidores de Sadr invadiram o Palácio da República, sede do governo na Zona Verde de Bagdá, após o anúncio de sua aposentadoria.



As forças de segurança dispersaram a multidão com violência e gás lacrimogêneo.



Durante a tarde foram ouvidos os primeiros disparos. Mais tarde a situação piorou: os seguidores de Sadr trocaram tiros com o exército e os integrantes do Hashed al Shabi.



O Iraque enfrenta uma crise política desde as eleições legislativas de outubro de 2021. As forças políticas xiitas, em particular a de Moqtada Sadr, não alcançam um acordo para a designação de um novo primeiro-ministro e um novo governo.