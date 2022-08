Oposição de Angola contesta resultado das eleições legislativas

O principal partido de oposição de Angola, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), anunciou nesta terça-feira que vai contestar os resultados das eleições legislativas que determinam a vitória do partido governista, o que significa um segundo mandato para o presidente João Lourenço.



O partido "não reconhece os resultados" da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) divulgados na segunda-feira e que dão a vitória ao partido governante, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).



O secretário-geral da UNITA, Álvaro Chikwamanga Daniel, afirmou em um vídeo enviado à AFP que o partido "apresentará um recurso que terá como efeito a suspensão da declaração dos resultados definitivos".



O partido de oposição - um ex-movimento rebelde que protagonizou uma violenta guerra civil - afirmou "que não foi informado sobre a decisão" da Comissão de ratificar os resultados provisórios que não recebeu uma "cópia do processo de apuração".



Os candidatos têm 72 horas após o anúncio dos resultados para contestar a apuração no Tribunal Constitucional.



A eleição foi uma das mais acirradas na história de Angola e quatro dos 16 membros da CNE não assinaram os resultados definitivos, o que provocou muitos questionamentos.



O MPLA - que está no poder desde a independência do país africano de Portugal em 1975 - recebeu 51,17% dos votos, contra 43,95% para a UNITA, liderado por Adalberto Costa Júnior, segundo a CNE.



A UNITA já havia questionado os resultados preliminares publicados na semana passada. Os números das eleições de 2017 também foram questionados.